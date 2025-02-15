Він сказав, що не може цього гарантувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Я не можу гарантувати, що це буде зроблено за 180 днів. Це було б чудово, але я не можу цього гарантувати,

– сказав генсек НАТО.

Також він зауважив, що не знає, як розвиватимуть переговори, бо вони ще не почалися.

"Тому не буду спекулювати на тому, які кроки можуть бути зроблені далі. І, до речі, це буде дуже залежати від того, що вирішить президент Зеленський і його команда. Вони обов'язково будуть за столом переговорів, бо це стосується їхньої країни", – заявив він.