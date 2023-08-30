Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він говорив телефоном із начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.
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Як справи у наших пілотів
У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки,
– повідомив головнокомандувач.
Також із данськими партнерами домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Валерій Залужний подякував усьому данському народу й уряду країни за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16.
Для пілотів F-16 створять тренувальний центр
Це буде в Румунії. Ця країна, а також Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування льотчиків. На базі будуть і обслуговувати літаки.
Про це повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен у Толедо, де зараз відбувається неформальна зустрічі міністрів оборони країн ЄС.
За її словами, "важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії".
Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16,
– зазначила міністр оборони Нідерландів.
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Що відомо про зустріч у Толедо
- Вона розпочалася 30 серпня в Іспанії. На неформальному засіданні Ради міністрів оборони ЄС говорять про продовження військової підтримки України та зміцнення оборонної промисловості ЄС.
- Жозеп Боррель після засідання міністрів оборони в Іспанії повідомив, що Євросоюз завершив тренування 25 тисяч українських військових. Очікується, що до кінця року цифра збільшиться до 40 тисяч. Крім того, до кінця року лідери держав – членів ЄС можуть створити спеціальний фонд військової допомоги для України.
- Можливий фонд допомоги Україні створять на період з 2024 по 2027 роки – щоб забезпечити сталість військової підтримки. Він буде вбудований в Європейський фонд миру та має стати ключовим елементом довгострокового внеску в безпеку України. Планований бюджет – близько 5 мільярдів євро щороку.