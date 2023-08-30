Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він говорив телефоном із начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

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Як справи у наших пілотів

У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки,

– повідомив головнокомандувач.

Також із данськими партнерами домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Валерій Залужний подякував усьому данському народу й уряду країни за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16.

Для пілотів F-16 створять тренувальний центр

Це буде в Румунії. Ця країна, а також Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування льотчиків. На базі будуть і обслуговувати літаки.

Про це повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен у Толедо, де зараз відбувається неформальна зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

За її словами, "важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії".

Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16,

– зазначила міністр оборони Нідерландів.

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Що відомо про зустріч у Толедо