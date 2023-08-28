Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що винищувачі F-16 допоможуть і на полі бою, і захищатимуть тил.

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Як F-16 допоможуть Україні

Як наголосив Криволап, російські окупанти регулярно запускають керовані авіаційні бомби або інші схожі види озброєння з літаків Су-35. F-16 допоможуть відігнати ворожі винищувачі, адже ті опиняться під загрозою знищення за наявності в України відповідних ракет.

Також F-16 допоможуть мінімізувати загрозу від ворожих гелікоптерів Ка-52, які здатні знищувати бронетехніку. Окупанти, як вони розповідають, мають змогу підбивати танки та іншу техніку з відстані 15 кілометрів.

При цьому гелікоптеру не потрібно зависати, щоб супроводжувати ціль. Якщо F-16 перебуватиме на відстані 25-30-50 кілометрів від Ка-52, то ці вертольоти також вдасться відігнати або знищити.

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Не варто забувати, що F-16 посилять українську ППО. Особливо це стосується тилу.

Територія у нас велика. Не вистачає систем, щоб ми все прикрили. F-16 може бути в режимі чергування у повітрі. З висоти уразити крилату ракету може бути дещо простіше,

– вважає Криволап.

F-16 для України: коротко