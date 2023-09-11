Речь идет о 10 наших пилотах. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что издание The Wall Street Journal обобщило все заявления, которые делали европейские, американские, украинские политики. По словам Игната, мы видели разные прогнозы, когда смогут самолеты F-16 быть в нашем небе – говорилось о конце, начале года, весне и даже говорили о лете 2024 года, пишет 24 Канал.

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Воздушные силы ВСУ сказали, будут ли летать в Украине на F-16 уже в феврале

Юрий Игнат сказал, что The Wall Street Journal имеет свои источники, журналисты, по-видимому, общались со многими людьми.

Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего (2024 – 24 Канал) года – это то, что было бы довольно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего,

– заверил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что есть процесс подготовки не только языковой, но и сам процесс подготовки применения этого самолета. В частности, летчикам нужно научиться воевать на F-16, ведь для этого нам эти самолеты и нужны.

Какие прогнозы по F-16 сделала западная пресса

Журналисты издания The Wall Street Journal написали, что по данным киевского военного руководства, украинские пилоты могут принять участие в боевых действиях на истребителях F-16 уже этой зимой. Это более оптимистический график, чем предварительные оценки, и может предоставить украинским войскам значительные новые возможности для ведения боевых действий в 2024 году.

Ссылаясь на украинских и американских чиновников, издание отметило, что несколько украинских пилотов могут быть готовы к полетам уже в феврале 2024 года. В частности, журналисты учли тот факт, что американская подготовка начнется в этот или следующий месяц. А американские официальные лица были более консервативными и говорили, что украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16 по меньшей мере к середине 2024 года, а возможно, и гораздо позже.

Однако отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что чиновники чрезмерно озабочены уровнем владения английским языком украинцев. Ходжес сослался на разговор с высокопоставленным офицером военно-воздушных сил, который в частном разговоре сообщил ему, что летная подготовка может быть завершена всего за три месяца, что на два месяца быстрее, чем считают даже сами украинцы.

Им нужно уметь управлять самолетом, им не нужно уметь читать Шекспира,

– заявил Бен Ходжес.

В то же время журналисты написали, что представители Пентагона заявили: обучение – это лишь одно из многих препятствий, мешающих F-16 вступить в войну. Ведь:

украинские пилоты сейчас летают на самолетах, которые есть в Украине и атакуют российские наземные цели и защищают воздушное пространство Украины;

неизвестно, сколько опытных пилотов Украина готова забрать с поля боя для обучения в Европе и США.

Более того, по словам американских официальных лиц, поиск и подготовка экипажей технического обслуживания, которые также должны владеть английским языком, может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

Представитель Минобороны США сказал, что:

десятки украинских пилотов начнут подготовку по английскому языку в Центре английского языка Института военного языка на базе военно-воздушных сил США "Лакленд" в Сан-Антонио в течение нескольких недель;

пилоты, уже владеющие английским языком, будут проходить летную подготовку на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне в штате Аризона, где дислоцируется 162-е авиакрыло.

Обратите внимание! Бывший министр обороны Алексей Резников, будучи на должности, заявил, что Украина может применить самолеты F-16 уже весной 2024 года.