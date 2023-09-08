25 августа трагически оборвалось жизнь одного из лучших украинских пилотов Андрея Пильщикова. Американские летчики вспоминают, что их коллега из Украины, которого они прозвали "Джусом", поразил их талантом с первой встречи.

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Выше за свое звания

Та самая встреча состоялась в 2018 году. Тогда в Староконстантинове прошли крупнейшие в истории независимой Украины международные авиационные учения "Чистое небо-2018". Американцы говорят, что молодой пилот сразу привлек их внимание своим профессионализмом. По их словам, он был звездой этих учений.

Командующий Воздушными силами Нацгвардии США Роб Свертфейгер, тоже тогда участвовавший в совместных тренировках, отметил, что "Джус" был феноменальным летчиком.

За три десятилетия в авиации мне очень легко сразу увидеть настоящий талант,

– сказал Свертфейгер.

Командующий напоминает, что несколько американских пилотов после совместных тренировочных вылетов с "Джусом" с восторгом отзывались о нем. Он являлся пилотом настоящего американского стандарта.

По мнению майора Воздушных сил Нацгвардии США в отставке Дрю Армея, Пильщиков был мастером высокого уровня, превышавшим свой ранг.

Он сыграл важную роль для их ВВС на уровне, намного превышающем его ранг: он был лейтенантом или капитаном в то время, и только капитаном на момент смерти,

– заявил Армей.

Со смехом вспоминает общие полеты с Джусом в Украине пилот Джерси Берд, подполковник Воздушных сил Нацгвардии США в отставке. Летчик говорит, что во время обучения пилоты на F-15 должны были отрабатывать бой с МиГ-29. Берд ошибся и начал "воевать" с "Джусом", хотя должен был работать с другим МиГом. Потом летчики не раз вспоминали этот случай и смеялись.

Он был отличным человеком, веселым, притягивал к себе, просто замечательный парень,

– говорит подполовник.

Американцы называют "Джуса" феноменальным пилотом / Фото "Голос Америки"

Боролся за F-16 для Украины.

Впервые Пильщиков сел за штурвал истребителя в 2019 году во время визита на калифорнийскую базу Фресно. С этого времени он делал все, чтобы реформировать украинскую авиацию. С первых дней полномасштабного вторжения он был самым мощным голосом за предоставление Украине современных истребителей.

По словам Свертфейгера, "Джус" поставил себе за миссию добиться для Украины столь нужных ей F-16. Он верил, что эти самолеты помогут лучше защитить его страну.

Летчик считает, что пройдет еще некоторое время, когда люди смогут полностью постичь тот масштаб усилий, которые "Джус" приложил ради блага украинского народа. По мнению командующего, это как раз является признаком героя, которым Пильщиков, собственно, и был.

С фронта на встречу с конгрессменами

Чтобы ускорить предоставление Украине истребителей "Джус" общался и давал интервью многим западным СМИ, часто буквально на линии фронта.

Впрочем, по словам американского военного историка и писателя Адама Макоса, эти разговоры не давали желаемого эффекта. Тогда летом 2022 при содействии Макоса Пильщиков вместе с другим украинским пилотом Мунфишем прибыли в Вашингтон на встречу с конгрессменами от обеих партий.

Марк Келли, сенатор-демократ вспоминает, что та встреча была "самым ярким событием недели, месяца – встретиться с двумя пилотами, одним из которых был Андрей". Украинцы подарили Келли обломок сбитого российского МиГ-29.

Дэн Салливан, сенатор-республиканец, тоже был увлечен встречей с "Джусом". По его словам, пилот хорошо понимал преимущества F-16. Пильщиков также выразил уверенность, что украинцы смогут быстро овладеть этим истребителем.

Он прилетел в Вашингтон с фронта, встретился с влиятельными законодателями и должностными лицами Пентагона, и улетел обратно воевать с россиянами. Это оказало значительное влияние, и я надеюсь, о нем всегда будут помнить,

– подчеркнул Салливан.

По словам Макоса, этот визит произвел впечатление на представителей обеих партий. Именно тогда они начали активно писать запросы в Белый дом и Пентагон с требованием предоставить Украине F-16.

Сегодня уже ряд стран согласились предоставить Украине самолеты F-16, уже начались учения. "Джус" был величайшим поборником предоставления Украине этих истребителей. Однако его мечта самому летать на F-16 так и останется невыполнимой.

Важно не то, что он никогда не будет летать на F-16. Окончание его истории таково: он отдал все для Украины, до последней минуты,

– подчеркнул писатель Макос.

Первый прибывший в Украину F-16 планируют назвать в честь "Джуса".