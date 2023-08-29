В частности, Игнат сообщил, что столкновение L-39 произошло фактически на старте. Пилоты выполняли боевое задание.
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Столкнулись L-39 "Альбатрос" в небе над Житомирщиной унесло жизни 3 украинских пилотов. В частности, легендарного "Джуса" (Андрея Пильщикова). Юрий Игнат раскрыл детали крушения.
Источник:Общественное
В частности, Игнат сообщил, что столкновение L-39 произошло фактически на старте. Пилоты выполняли боевое задание.
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