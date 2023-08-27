Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он заверил, что специалисты будут детально изучать обстоятельства этой трагедии, информирует 24 Канал.

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Сколько может длиться расследование авиакатастрофы

Игнат отметил, что срок расследования дела об авиакатастрофе в Житомирской области зависит от того, как именно будут работать разные государственные комиссии. По словам спикера, они все работают по-разному.

"У нас есть специальная лаборатория в Воздушных силах, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло", – сказал он.

Что касается срока расследования, Юрий Игнат не назвал конкретных дат, но отметил, что это расследование все же может затянуться.

Разный срок бывает. Иногда даже до полугода затягивается расследование,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также отметил, что больше информации о крушении обычно содержится в бортовых самописцах. Именно они имеют записи радиообмена и там можно установить причину этой катастрофы.

Почему сначала сообщили только о гибели "Джуса"

Юрий Игнат подчеркнул, что "Джус" был достаточно известной личностью. Поэтому о его гибели и сообщили достаточно оперативно.

"Поймите правильно, "Джус" был довольно-таки известным пилотом и в западной прессе, и в СМИ. Он ездил в США, встречался с конгрессменами, сенатором, которому тет-а-тет рассказывал о потребностях украинской авиации, в частности F-16", – отметил он.

В то же время он заверил, что Воздушные силы обязательно сообщат имена других погибших пилотов. Но отметил, что все же существуют определенные тонкости.

Должно пройти определенное время, оповещение родственников. Это соответствующая процедура этическая также,

– подчеркнул Игнат.

В заключение он отметил, что соответствующее расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства этой страшной трагедии.

Имена двух погибших пилотов стали известны