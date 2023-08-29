Во время прощания мама погибшего героя обратилась с просьбой к Николаю Олещуку – командующему Воздушными силами. Она мечтает сделать круг в первом F-16. Подняться в небо на истребителе, которым грезил ее сын.

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Вы мне пообещайте, что в первом самолете сделаю круг. Я поднимусь вместо него ("Джуса" – 24 Канал),

– попросила мама героя.

Олещук ответил: "непременно". Он отметил, что уже скоро F-16 будут в Украине. К сожалению, "Джус" этого уже не увидит. В то же время он успел услышать, что Украина получит такие нужные нам истребители.

"Джус" грезил F-16 в украинском небе

"Джус" был одним из "Призраков Киева". Именно он с собратьями удержал небо над украинской столицей в первые дни полномасштабного вторжения. Герой был лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он понимал, как важно Украине получить F-16 и "выбивал" их в США. В частности, помогал брифировать американских конгрессменов по поводу истребителей. Кроме того, он начал тренировку задолго до того, как вопрос F-16 для Украины сдвинулся с мертвой точки. В частности, вместе с собратьями сделал плакаты кабины самолета, а также изучали базовые процедуры, тактику, занимались языковой подготовкой, изучали терминологию и радиообмен.