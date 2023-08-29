Прощаются с украинским летчиком, капитаном 40 бригады тактической авиации в соборе, расположенном в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5. Пилот погиб вместе с двумя летчиками в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа, пишет 24 Канал .
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Как происходит прощание с легендарным пилотом "Джусом"
В сети начали распространять первые фото по прощанию с украинским пилотом. На опубликованных кадрах заметно, что самые близкие люди уже пришли в собор. В частности, на фото уже видна девушка погибшего пилота Мелания Подоляк.
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Первые кадры прощания с "Джусом" / Фото из телеграмм-каналов
Ориентировочно в 11.00 уже началась церемония отпевания Андрея Пильщикова. В соборе много священников и людей, которые пришли проститься.
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