Прощаються з українським льотчиком, капітаном 40 бригади тактичної авіації у соборі, який розташований у Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Пілот загинув разом з двома льотчиками в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня, пише 24 Канал.
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Як відбувається прощання з легендарним пілотом "Джусом"
Найближчі люди пілота вже прийшли до собору. Зокрема, у соболі вже перебуває дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк.
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Перші кадри прощання з "Джусом" / Фото з телеграм-каналів
Орієнтовно об 11:00 вже почалась церемонія відспівування Андрія Пільщикова. У соборі багато священників та людей, які прийшли попрощатись.
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Варто зауважити, що 29 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук посмертно надав військові звання загиблим пілотам. Зокрема:
- майору В'ячесляву Мінці – "підполковник";
- майору Сергію Проказіну – "підполковник";
- капітану Андрію Пільщикову – "майор".