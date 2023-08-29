Прощаються з українським льотчиком, капітаном 40 бригади тактичної авіації у соборі, який розташований у Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Пілот загинув разом з двома льотчиками в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня, пише 24 Канал.

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Як відбувається прощання з легендарним пілотом "Джусом"

Найближчі люди пілота вже прийшли до собору. Зокрема, у соболі вже перебуває дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк.

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Перші кадри прощання з "Джусом" / Фото з телеграм-каналів

Орієнтовно об 11:00 вже почалась церемонія відспівування Андрія Пільщикова. У соборі багато священників та людей, які прийшли попрощатись.

У церкві почалось відспівування українського пілота: відео

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Варто зауважити, що 29 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук посмертно надав військові звання загиблим пілотам. Зокрема: