Женщина рассказала много интересных, до этого не известных деталей. Как оказалось, "Джус" ушел из Воздушных сил в 2021 году, потому что его многое не устраивало. Но полномасштабная война вернула его в ряды авиаторов.

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Чем занимался Андрей Пильщиков в гражданской жизни

Он вместе с другими парнями пошел в службу занятости, чтобы стать на учет как безработный. Несколько месяцев "Джус" хотел отдохнуть, а затем устроился на работу в Киеве, "очень хорошую", по словам мамы. Это был концерн, подчиненный Министерству обороны.

Весь его опыт, который у него был, не только в авиации, но и в вооружении, он там (на новой работе, – 24 Канал) очень и очень пригодился. Он там несколько месяцев буквально проработал. Но и там он был уместен и активен, вписался очень хорошо в коллектив. Он мечтал жить просто нормальной гражданской жизнью в Киеве,

– рассказала мама.

"Еще тот пиарщик" и "дотягивал моменты"

Впрочем, Джус поддерживал связь со своей бригадой. Он помогал с документами, а также развивал сувернирную продукцию и пиарил военных, в частности, на 30-летие независимости Украины выпустил футболки с самолетами для бригады.

Пол-Василькова, наверное, ходит в таких футболках. Это тоже кому-то нужно было сделать. То есть он был еще тот пиарщик,

– вспоминает Лилия Аверьянова.

По ее словам, в украинской авиации до "Джуса" не было понимания, что нужно иметь суверниры. А на Западе это очень популярно среди пилотов: ими обмениваются во время визитов зарубежных делегаций.

Они снимают с себя футболки, меняются, летными куртками меняются. У них есть разные-разные такие вещи, сувениры их бригад. Шевроны – само собой. А они, когда ездили за границу, – мало кому приходило в голову, что надо же иметь при себе какие-то сувениры. И он за свои деньги это покупал,

– говорит женщина.

Она считает это важной, хоть и мелкой, деталью.

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Как Андрей Пильщиков решил стать пилотом

Сейчас разные упоминания о нем. Я увидела, что он говорил это совсем иначе другим людям, чем мне. Кому-то он сказал: "Я уже в пять лет знал, что я буду летать". Я в пять лет не знала, что он будет летать, честное слово. Я не знала этого до тех пор, пока он решился уже подать документы в университет Воздушных сил,

– вспоминает Лилия Аверьянова.

Будущий "Джус" занимался авиамоделированием, прыгал с парашютами, учился в гражданском авиационном институте. Но не говорил маме о том, что хочет быть военным лётчиком.

Он даже поступал туда. Я же думаю: "Какова вероятность?" Парень из Харькова, с обычным здоровьем – не таким, как нужно для армии. И думала: "Много экзаменов, много там всевозможных проблем". Он приходит: "Мама, того срезали, этого срезали; там по здоровью, там еще по чему". И приходит: "Я сдал, я сдал, я сдал это". И так получилось, что он прошел,

– поделилась мама.

Она говорит: не запрещала сыну вступление, ведь с ним нельзя было спорить, тогда бы просто потеряла с ним контакт. Впрочем, как преподаватель университета, могла бы повлиять на то, чтобы Андрея "подрезали на каком-нибудь экзамене". Но не прибегла к такому шагу.

По словам Лилии Аверьяновой, подготовить курсанта очень ответственно и дорого, поэтому и отношение к молодым летчикам должно быть соответствующим. А этого не было, так что "Джус" ушел из Воздушных сил и не вернулся бы, если бы не война.

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Предотвратил второй Гостомель

Напомним, ранее мама "Джуса" раскрыла детали его роли в первые дни войны. Аэродром в Василькове под Киевом, по ее словам, не стал вторым Гостомелем именно благодаря "Джусу" и его побратимам.