М️ама известного украинского летчика "Джуса", погибшего в результате авиатрощи на Житомирщине, рассказала о первых днях полномасштабной войны своего сына По ее словам, бригада Андрея Пильщикова не дала повторить гостомельский сценарий в Василькове.
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С первых секунд был в водовороте событий
Лилия отметила, что ее сын был готов к войне и с первых дней защищал государство. Сначала он стал на защиту Украины как пехотинец – защищал базу в Василькове, а потом получил разрешения на полеты.
Он с первых секунд был в бригаде. Они в первые дни сами принимали решение. Они не дали повториться в Василькове Гостомеля. Дальше они уже там восстановились на полетах и пошла летная работа. Первые ребята взлетели, забрали самолеты, а дальше они защищали землю, чтобы враг не подобрался в Киев,
– сказала женщина.
Мама "Джуса" рассказала, что ее сын очень хотел, чтобы украинская авиация была "на уровне, как в Штатах". Поэтому важно после его смерти не забывать о военных нуждах Украины. В частности, и о F-16, которыми так сильно грезил Андрей Пильщиков.
В Киеве простились с легендарным пилотом
- Простились с украинским летчиком, капитаном 40 бригады тактической авиации в соборе, расположенном в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5.
- Самые близкие люди пилота были в соборе. В частности, в храме находилась девушка погибшего пилота Мелания Подоляк. Ориентировочно в 11:00 уже началась церемония отпевания Андрея Пильщикова. В соборе было много священников и сотни людей, которые пришли проститься.
- Следует отметить, что 29 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук посмертно присвоил воинские звания погибшим пилотам.