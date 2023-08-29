М️ама відомого українського льотчика "Джуса", який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині, розповіла про перші дні повномасштабної війни свого сина. За її словами, бригада Андрія Пільщикова не дала повторити гостомельський сценарій у Василькові.

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З перших секунд був у вирі подій

Пані Лілія зазначила, що її син був готовий до війни і з перших днів боронив державу. Спочатку він став на захист України як піхотинець – захищав базу у Василькові, а вже потім отримав дозволи на польоти.

Він з перших секунд був у бригаді. Вони в перші дні самі приймали рішення. Вони не дали повторитися у Василькові Гостомелю. Далі вони вже там відновились на польотах і пішла вже льотна робота. Перші хлопці злетіли, забрали літаки, а далі вже вони захищали землю, щоб ворог не підібрався до Києва,

– сказала жінка.

Мама "Джуса" розповіла, що її син дуже хотів, щоб українська авіація була "на рівні, як у Штатах". Тому важливо після його смерті не забувати про військові потреби України. Зокрема, й про F-16, якими так сильно марив Андрій Пільщиков.

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