Воспоминаниями о "Джусе" поделился спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что Андрей Пильщиков сражался и отдал всю свою силу и энергию за то, чтобы F-16 появились в Украине.

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"Джус" хотел сесть в F-16

Игнат, отметивший, что знает "Джуса" с 2017 года, рассказал, что медийное сотрудничество с Пильщиковым приводило к очень хорошим результатам.

Андрей был настолько многогранным человеком, что успевал все – воевать, заниматься волонтерской работой, давать сотни интервью,

– сказал спикер.

По его словам, "Джус" делал разные презентации на английском языке, помогал руководству презентовать то, что нужно Украине в плане ПВО и авиации будущего.

Также Пильщиков консультировал Игната как пилот, чтобы пресс-секретарь передавал информацию СМИ. Спикер рассказал, что "Джус" и другие пилоты были присоединены к информационной кампании по F-16.

"Именно "Джус" был таким двигателем нашей адвокационной группы, в которую вошли более десятка человек", – добавил он.

Среди них были представители Минобороны, Генштаба и известные волонтеры, помогавшие организовывать встречи с сенаторами и конгрессменами в США.

В частности, в 2022 году "Джус", пилот "Мунфиш" и представитель зенитных ракетных войск Денис Смажный поехали в США, где в течение недели провели много встреч с конгрессменами и сенаторами, которые как раз являются пилотами.

Украинские военнослужащие донесли информацию о нуждах Украины.

Андрей был так близко к своей мечте... Он хотел сесть в F-16, но... Произошла трагедия, авиакатастрофа...,

– добавил Игнат.

Теперь, по словам спикера, коллеги и сокурсники "Джуса" уже в Дании на учениях.

"Надеюсь, что они скоро приедут и будут делать то, чего хотел Андрей – бить оккупантов на F-16", – резюмировал Игнат.

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