Україна отримає від союзників 61 винищувач відповідного типу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що процес навчання українських пілотів на F-16 суттєво зрушив з місця.
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Процес не стояв на місці
За словами Ігната, він не може вдаватись у деталі стосовно того де пройдуть навчання, скільки пілотів здобудуть навички та скільки літаків отримає Україна, хоч питань про це й дуже багато.
Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку,
– сказав він.
Ігнат також розповів, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. Водночас, за його словами, географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується.
Навчання українських пілотів на F-16
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у вересні на авіабазі у Техасі розпочнеться "мовна" підготовка наших пілотів та технічного персоналу до навчань на F-16. Українських льотчиків відправлятимуть на навчання "хвилями" для того, аби частина із них продовжувала виконувати бойові завдання в Україні.
- Олексій Резніков відповів на запитання, яке хвилює українців: коли нарешті винищувачі F-16 з'являться у нашому небі. Міністр оборони наголосив: він думає, що Україна зможе застосувати винищувачі вже навесні 2024 року. Окрім того, Резніков навів алегорію з трилогії "Володар перснів".
- Ігнат зазначив, що літаки F-16 будуть розосереджені по усіх аеродромах України. У разі повітряного нападу, "пташки" злітатимуть та знищуватимуть загрозу. Також літаки забезпечать значну перевагу на окупованих територіях. Сьогодні ж тут панує російська авіація. Натомість F-16 здатний знищувати російське ППО. Літаки F-16 допоможуть боротися та відганяти російську авіацію, не даючи застосовувати керовані авіабомби та завдавати ударів по українських наземних цілях ракетами класу "повітря – поверхня".