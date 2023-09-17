Україна отримає від союзників 61 винищувач відповідного типу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що процес навчання українських пілотів на F-16 суттєво зрушив з місця.

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Процес не стояв на місці

За словами Ігната, він не може вдаватись у деталі стосовно того де пройдуть навчання, скільки пілотів здобудуть навички та скільки літаків отримає Україна, хоч питань про це й дуже багато.

Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку,

– сказав він.

Ігнат також розповів, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. Водночас, за його словами, географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується.

Навчання українських пілотів на F-16