Ймовірно, постачання Україні 6 літаків від Данії до кінця 2023 року, пов'язані саме із першою групою льотчиків. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зауважив, що F-16 – багатоцільові літаки, які створять значну перевагу в повітряному просторі.

Дивіться також Швидка смерть для ворожих літаків: що відомо про ракету AMRAAM, яку Україна отримає до F-16

Які завдання виконуватимуть F-16

F-16 – це багатоцільовий літак, який виконує чималу низку завдань. Основне – це захист всередині повітряного простору України. Зокрема, убезпечити від дронових та ракетних атак, захистити об'єкти критичної інфраструктури та атомної енергетики. Адже противник уже не вперше бив по підстанціях, які забезпечують роботу атомних енергоблоків.

Ігнат зазначив, що літаки F-16 будуть розосереджені по усіх аеродромах України. У разі повітряного нападу, "пташки" злітатимуть та знищуватимуть загрозу. Також літаки забезпечать значну перевагу на окупованих територіях. Сьогодні ж тут панує російська авіація. Натомість F-16 здатний знищувати російське ППО.

Ракети HARM, які зараз на літаках МіГ, будуть втричі, а той у чотири рази ефективніше використовуватися. Тобто є можливість управління ними з літака безпосередньо. Зараз МіГ просто скидає цей HARM і він летить в заданий район – це обмежена функція цих ракет,

– сказав Ігнат.

Літаки F-16 допоможуть боротися та відганяти російську авіацію, не даючи застосовувати керовані авіабомби та завдавати ударів по українських наземних цілях ракетами класу "повітря – поверхня". Також літаки зможуть захистити Чорне та Азовське моря, зокрема припортову інфраструктуру, що сприятиме зерновій угоді. Зрештою F-16 мають на озброєнні ракети "Гарпун", які здатні знищувати надводні цілі.

"Літак настільки цільовий, що його хочеться якомога швидше й використовувати там, де вирішить військове керівництво", – резюмував Юрій Ігнат.

Україна досить велика та авіаційна держава, тому нам є що захищати. Позаяк наявна радянська техніка працює на межі своїх можливостей. Хоча пілоти роблять усе можливе, аби захистити українське небо.

F-16 повинні нічим не поступатися російським Су-35

Близько 4 літаків підійшли б для повітряного простору України:

F-16 або ж F-15;

шведські Gripin;

Eurofighter Typhoon;

Dassault Rafale.

Усі ці літаки розглядалися як потенційні кандидати у Візії Повітряних Сил України ще до 2020 року. Безумовно, на першому місті F-16. Адже винищувач та озброєння до нього є в кого взяти та за чий кошт.

Перша група українських пілотів та інженерів уже вирушили навчатися на F-16. Ймовірно, що 6 літаків, які Данія планує передати до кінця 2023 року, приготовані саме для першої групи пілотів.

Ігнат розповів, які завдання будуть виконувати F-16 в Україні: дивіться відео

Юрій Ігнат гадає, що Україна поетапно отримуватиме літаки F-16 – по 5, по 6, по 10. Також необхідно зрозуміти, у якому технічному стані перебувають ці винищувачі. Можливо потрібно додати обладнання чи відправити на модернізацію. Адже F-16 піддається будь-яким вдосконаленням, він як літак-конструктор.

Воювати нам доводиться з технологічною російською авіацією. Він не має поступатися по тактико-технічних характеристиках. Його прицільно-навігаційний комплекс, радар та озброєння (ракети) повинні нічим не поступатися, а навпаки перевершувати російський Су-35 чи Су-30,

– зауважив речник командування ПС ЗСУ.

США замовили для України ракети AIM-120 AMRAAM

Нагадаємо, що командувач Повітряних Сил ЗС Микола Олещук запевнив українців, що зовсім скоро ми отримаємо F-16. Ба більше, у мережі ширилась інформація, що американці замовляють ракети класу "повітря – повітря", а саме AIM-120 AMRAAM. Очевидно, що ці ракети для України. Саме вони допоможуть відтіснити росіян та завоювати перевагу в повітрі.

AIM-120 AMRAAM: що це

AIM-120 AMRAAM – це американська керована ракета з великою дальністю до 180 кілометрів класу "повітря — повітря". Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов.

Призначена AIM-120 AMRAAM для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах.

Ракети замовляють начебто на листопад 2024 року. Але ж замовляють на виробництві, тобто додаткові комплекти ракет. Я думаю, що такі ракети уже є і на складах. Тобто те, що замовляють для України "на тоді" – це одне. А те, що можуть дати швидше – це інше питання,

– зазначив речник командування ПС ЗСУ.

На думку Ігната, терміни постачання літаків F-16 також залежать від навчань наземного персоналу, пілотів, а також адаптації інфраструктури до прийняття цієї техніки в Україні.

F-16 для України: що відомо