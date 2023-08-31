В інтерв'ю португальському виданню Володимир Зеленський не лише назвав цифру, а й аргументував, для чого нам винищувачі F-16. Він підкреслив, що вони – важлива складова захисту неба над Україною.

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F-16 – важлива складова протиповітряної оборони

За словами Володимира Зеленського, сучасні винищувачі в небі гарантуватимуть безпеку для цивільного населення. Крім того, вони важливі для роботи зернового коридору та його захисту. Щоб Росія не могла загрожувати експорту продовольства.

Глава держави підкреслив, що F-16 потрібні Україні не для наступальних дій. Він зазначив, що винищувачі необхідні для захисту рідної землі, рідного моря та рідного неба.

Він зазначив, що наразі є домовленість про передачу 50 – 60 літаків. Але цього недостатньо для абсолютного домінування у небі.

Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі,

– підкреслив Зеленський.

Президент України зауважив, що допомога від партнерів надійшла "пізніше, ніж хотів". Він також констатував, що домінування Росії у небі "абсолютне".

Володимир Зеленський припустив, що F-16 будуть в Україні на початку наступного року. Водночас він констатував, що не знає, як це пришвидшити.

160 літаків – не так уже й багато

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву Зеленського про 160 літаків. За його словами, спілкуючись з журналістами іноземних видань, він озвучує навіть цифру у 200 повітряних суден. Адже варто розуміти, що нам потрібні не лише бойові літаки, а й навчально-тренувальні.

Юрій Ігнат зауважив, що бачення моделі Повітряних сил до кінця 2035 року передбачало 128 таких літаків. Ця модель мала охоплювати 4 бригади. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що Україна може отримати не один тип літаків.

На цьому, за його словами, наголошував командувач Микола Олещук. Він зазначав, що основним типом буде F-16, який витіснятиме старий парк радянських літаків. Водночас розглядають Saab JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon та Dassault Rafale.

Поки що розуміємо, що тривають серйозні консультації в рамках авіаційної коаліції, працює українська влада, військові. Для того, щоб зрозуміти, якою буде модель. Тому що 160 – не така вже й велика цифра для такої великої держави, як наша,

– зазначив він.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні заявив, що українські пілоти у Данії вже переходять до льотної підготовки на F-16. Зауважимо, що Данія ухвалила рішення передати нашій державі 19 цих західних винищувачів.