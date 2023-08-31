Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що до першої групи для перенавчання на літаках F-16 обрали найперспективніших пілотів, пише 24 Канал.

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Українські пілоти навчатимуться у кількох країнах

Ігнат висловив сподівання, що українські пілоти та інженери зможуть швидко вивчитись і повернутися в Україну.

Відправили зараз у Данію групу – було визначено командувачем Повітряних Cил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком одних з кращих пілотів, які повинні бути саме тими першими людьми, які опанують і прилетять в Україні. Тому це були кращі пілоти, найперспективніші, які зможуть швидко, сподіваюся, вивчитись, разом з інженерно-авіаційним складом,

– сказав він.

За його словами, очікується, що після першої групи на перенавчання відправиться друга – третя групи й так далі. Зокрема, у Повітряних Силах очікують, коли зможуть максимально відправити пілотів та інженерів на всі майданчики, які Україні нададуть наші партнери.

"Це буде не лише Данія – людей для того, щоб максимально ефективно охопити навчальний процес", – сказав Ігнат і додав, що питання і в майданчиках і в інструкторах, де це можна буде робити.

Українські пілоти приступають до льотної підготовки в Данії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

Лентфер повідомив, що частина українських льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки.

Крім того, як повідомив Залужний, сторони домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

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