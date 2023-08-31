Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что в первую группу для переобучения на самолетах F-16 выбрали самых перспективных пилотов, пишет 24 Канал.
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Украинские пилоты будут обучаться в нескольких странах
Игнат выразил надежду на то, что украинские пилоты и инженеры смогут быстро обучиться и вернуться в Украину.
Отправили сейчас в Данию группу – было определено командующим Воздушных Сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком одних из лучших пилотов, которые должны быть именно теми первыми людьми, которые овладеют и прилетят в Украину. Поэтому это были лучшие пилоты, перспективные, которые смогут быстро, надеюсь, обучиться, вместе с инженерно-авиационным составом,
– сказал он.
По его словам, ожидается, что после первой группы на переобучение отправится вторая – третья группы и так далее. В частности, в Воздушных Силах ожидают, когда смогут максимально отправить пилотов и инженеров на все площадки, которые Украине предоставят наши партнеры.
"Это будет не только Дания – людей для того, чтобы максимально эффективно охватить обучающий процесс", – сказал Игнат и добавил, что вопросы и в площадках, и в инструкторах, где это можно будет делать.
Украинские пилоты приступают к летной подготовке в Дании
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.
Лентфер сообщил, что часть украинских лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке.
Кроме того, сообщил Залужный, стороны договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.
Украинские летчики будут обучаться в Румынии
- Сразу несколько стран согласились помочь с переобучением украинских пилотов на F-16. Речь идет о Португалии, Нидерландах, Греции и Румынии.
- Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест ожидает необходимые документы, чтобы начать обучение на румынской территории.
- Дания и Нидерланды первыми объявили о передаче Украине своих истребителей F-16. Украинские военные получат 61 самолет, однако не все будут отправлены в Украину.
- Часть самолетов, как рассказали в Нидерландах, будут предназначены для обучения.