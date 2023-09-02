Вероятно, поставки Украине 6 самолетов от Дании до конца 2023 года связаны именно с первой группой летчиков. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что F-16 – многоцелевые самолеты, которые создадут значительное преимущество в воздушном пространстве.

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Какие задачи будут выполнять F-16

F-16 – это многоцелевой самолет, выполняющий немалый ряд задач. Основное – это защита внутри воздушного пространства Украины. В частности, обезопасить от дроновых и ракетных атак, защитить объекты критической инфраструктуры и атомной энергетики. Ведь противник уже не в первый раз бил по подстанциям, обеспечивающим работу атомных энергоблоков.

Игнат отметил, что самолеты F-16 будут рассредоточены по всем аэродромам Украины. В случае воздушного нападения, "птицы" будут взлетать и уничтожать угрозу. Также самолеты обеспечат значительное преимущество на оккупированных территориях. Сегодня здесь господствует российская авиация. Вместо этого F-16 способен уничтожать российское ПВО.

Ракеты HARM, которые сейчас находятся на самолетах МиГ, будут в три раза, а то и в четыре раза эффективнее использоваться. То есть возможность управления ими из самолета напрямую. Сейчас МиГ просто сбрасывает этот HARM и он летит в заданный район – это ограниченная функция этих ракет.

– сказал Игнат.

Самолеты F-16 помогут бороться и отгонять российскую авиацию, не давая применять управляемые авиабомбы и наносить удары по украинским наземным целям ракетами класса "воздух – поверхность". Также самолеты смогут защитить Черное и Азовское моря, в частности, припортовую инфраструктуру, которая будет способствовать зерновому соглашению. В конце концов, F-16 имеют на вооружении ракеты "Гарпун", которые способны уничтожать надводные цели.

"Самолёт настолько целевой, что его хочется как можно быстрее и использовать там, где решит военное руководство", – резюмировал Юрий Игнат.

Украина достаточно большое и авиационное государство, поэтому нам есть что защищать. Поскольку существующая советская техника работает на грани своих возможностей. Хотя пилоты делают все возможное, чтобы оградить украинское небо.

F-16 должны ничем не уступать российским Су-35

Около 4 самолетов подошли бы для воздушного пространства Украины:

F-16 или F-15;

шведские Gripin;

Eurofighter Typhoon;

Dassault Rafale.

Все эти самолеты рассматривались как потенциальные кандидаты в Визии воздушных сил Украины еще до 2020 года. Безусловно, на первом месте F-16. Ведь истребитель и вооружение к нему есть у кого взять и за чей счет.

Первая группа украинских пилотов и инженеров уже отправилась учиться на F-16. Вероятно, 6 самолетов, которые Дания планирует передать до конца 2023 года, приготовлены именно для первой группы пилотов.

Игнат рассказал, какие задачи будут выполнять F-16 в Украине: смотрите видео

Юрий Игнат считает, что Украина будет поэтапно получать самолеты F-16 – по 5, по 6, по 10. Также необходимо понять, в каком техническом состоянии находятся эти истребители. Возможно, нужно добавить оборудование или отправить на модернизацию. Ведь F-16 подвергается любым усовершенствованиям, он как самолет-конструктор.

Воевать нам приходится с технологической российской авиацией. Он не должен уступать тактико-техническим характеристикам. Его прицельно-навигационный комплекс, радар и вооружение (ракеты) должны ничем не уступать, а наоборот превосходить российский Су-35 или Су-30.

– заметил представитель командования ПС ВСУ.

США заказали для Украины ракеты AIM-120 AMRAAM

Напомним, что командующий Воздушными Силами ВС Николай Олещук заверил украинцев, что совсем скоро мы получим F-16. Более того, в сети распространялась информация, что американцы заказывают ракеты класса "воздух – воздух", а именно AIM-120 AMRAAM. Очевидно, что эти ракеты для Украины. Именно они помогут оттеснить россиян и завоевать преимущество в воздухе.

AIM-120 AMRAAM: что это

AIM-120 AMRAAM – это американская управляемая ракета с большой дальностью до 180 километров класса "воздух – воздух". Ракета способна работать при любых погодных условиях.

Предназначена AIM-120 AMRAAM для поражения воздушных целей врага вне прямой видимости. Как отмечают разработчики, AMRAAM – самая совершенная в мире ракета, проверенная в боевых условиях.

Ракеты заказывают вроде бы на ноябрь 2024 года. Но ведь заказывают на производстве, то есть дополнительные комплекты ракет. Я думаю, что такие ракеты уже есть и на складах. То есть то, что заказывают для Украины "на тогда" – это одно. А то, что могут дать быстрее – это другой вопрос,

– отметил представитель командования ПС ВСУ.

По мнению Игната, сроки поставок самолетов F-16 также зависят от учений наземного персонала, пилотов, а также адаптации инфраструктуры к принятию этой техники в Украине.

F-16 для Украины: что известно