Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества провел ряд встреч с мировыми лидерами. В частности, президент Украины переговорил с немецким канцлером Олафом Шольцом.

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Что известно о переговорах с Шольцом

Президент Украины назвал встречу с канцлером ФРГ содержательной. Зеленский поблагодарил Берлин за поддержку в защите свободы нашего государства и украинского народа. Глава государства отметил, что это также защита Европы и наших общих ценностей.

После переговоров с Шольцом Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Президент Украины встретился с канцлером Германии: видео Владимира Зеленского

Зеленский переговорил с Санчесом

Владимир Зеленский также пообщался с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Они обсудили новый пакет помощи для Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы, предоставление нашему государству энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.

Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления,

– написал Зеленский.

Он поблагодарил Санчеса и испанский народ за поддержку Украины и осуждение российской агрессии.

После их встречи Мадрид принял решение о передаче Украине ЗРК Hawk. Речь идет о 6 пусковых установках. Они помогут защищать объекты гражданской и критической инфраструктуры от российских атак. Об этом заявила пресс-служба правительства Испании.



Переговоры Зеленского и Санчеса / Фото пресс-службы правительства Испании

Президент встретился с Сунаком

Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский президент и глава британского правительства обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки нашего государства. Кроме того, они обсудили зерновые коридоры и согласились с тем, что свободу судоходства в Черном море необходимо защищать.

Зеленский заявил, что Украина и Великобритания продолжат оборонное сотрудничество и будут расширять его.



Переговоры президента Украины и премьера Великобритании: видео Владимира Зеленского



С кем еще встретился Зеленский

Владимир Зеленский провел множество встреч на полях саммита в Гранаде. Украинский лидер переговорил с президентом Европарламента Робертой Мецолой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Еще он увиделся с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

Кроме этого, украинский лидер встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также президент Украины впервые вживую поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Что сказали в ОП

Андрей Ермак в своих соцсетях заявил, что Зеленский на саммите в Гранаде достиг важных договоренностей, которые помогут укрепить ПВО и ПРО Украины. Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что нужно более мощно защищать наше государство от российских крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и другого вооружения. Он намекнул, что это еще не все.