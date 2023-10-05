Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества провел ряд встреч с мировыми лидерами. В частности, президент Украины переговорил с немецким канцлером Олафом Шольцом.
Читайте также Украина готовится к возможным атакам и держит запасы трансформаторов за рубежом, – The Economist
Что известно о переговорах с Шольцом
Президент Украины назвал встречу с канцлером ФРГ содержательной. Зеленский поблагодарил Берлин за поддержку в защите свободы нашего государства и украинского народа. Глава государства отметил, что это также защита Европы и наших общих ценностей.
После переговоров с Шольцом Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
Президент Украины встретился с канцлером Германии: видео Владимира Зеленского
Зеленский переговорил с Санчесом
Владимир Зеленский также пообщался с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Они обсудили новый пакет помощи для Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы, предоставление нашему государству энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.
Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления,
– написал Зеленский.
Он поблагодарил Санчеса и испанский народ за поддержку Украины и осуждение российской агрессии.
После их встречи Мадрид принял решение о передаче Украине ЗРК Hawk. Речь идет о 6 пусковых установках. Они помогут защищать объекты гражданской и критической инфраструктуры от российских атак. Об этом заявила пресс-служба правительства Испании.
Переговоры Зеленского и Санчеса / Фото пресс-службы правительства Испании
Президент встретился с Сунаком
Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский президент и глава британского правительства обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки нашего государства. Кроме того, они обсудили зерновые коридоры и согласились с тем, что свободу судоходства в Черном море необходимо защищать.
Зеленский заявил, что Украина и Великобритания продолжат оборонное сотрудничество и будут расширять его.
Переговоры президента Украины и премьера Великобритании: видео Владимира Зеленского
С кем еще встретился Зеленский
Владимир Зеленский провел множество встреч на полях саммита в Гранаде. Украинский лидер переговорил с президентом Европарламента Робертой Мецолой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Еще он увиделся с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.
Кроме этого, украинский лидер встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также президент Украины впервые вживую поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Что сказали в ОП
Андрей Ермак в своих соцсетях заявил, что Зеленский на саммите в Гранаде достиг важных договоренностей, которые помогут укрепить ПВО и ПРО Украины. Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что нужно более мощно защищать наше государство от российских крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и другого вооружения. Он намекнул, что это еще не все.