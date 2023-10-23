Журналисты обнаружили, что предварительно взрыв в больнице в городе Газа произошел из-за ракеты, выпущенной террористами.

Смотрите также Грета Тунберг поддержала людей в секторе Газа: как отреагировало минобразования Израиля

Ракета была выпущена из Сектора Газа

Анализ издания свидетельствует о том, что ракета была выпущена из сектора Газа. Она разорвалась в воздухе и "частичного приземлилась" на больничный комплекс, что вызвало большой взрыв.

Я считаю, что это произошло – ракета вышла из строя и не упала целой. Видимо, она по какой-то причине развалилась в воздухе и корпус ракеты врезался в автостоянку. Там остатки топлива загорелись и загорелись автомобили и другое топливо в больнице, что вызвало большой взрыв, который мы видели,

– заявил Маркус Шиллер, европейский эксперт по ракетам, работавший над анализом для НАТО и ЕС.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон сказал, что воздушный взрыв "соответствовал неисправной ракете". Он заявил, что полоса света соответствовала "ракете, сжигающей топливо при попытке достичь высоты".

Однако журналисты подчеркнули, что "ни один вывод не может быть окончательным", потому что нет возможности получить доступ к месту событий и собрать доказательства.

Главное о взрыве в больнице Газа