Глава Пентагона Ллойд Остин после обсуждения с президентом Джо Байденом эскалации со стороны Ирана распорядился о ряде дополнительных шагов, направленных на дальнейшее укрепление позиций Минобороны США на Ближнем Востоке.

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США развернут дополнительные батареи Patriot и THAAD

"Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль", – сказал Остин.

США перенаправили движение авианосной ударной группы "Дуайт Эйзенхауэр" в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа дополняет авианосную ударную группу "Джеральд Р. Форд", действующую сейчас в восточной части Средиземного моря.

Она еще больше усилит наши силы и укрепит наши возможности и способность реагировать на различные непредсказуемые обстоятельства.

– отметил глава Пентагона.

США активизировали развертывание батареи ЗРК (THAAD) и дополнительных батальонов Patriot в местах дислокации по всему региону с целью усиления защиты американских войск.

Остин на случай непредвиденных обстоятельств отдал дополнительные приказы о готовности к развертыванию дополнительного количества сил, чтобы повысить их готовность и способность к быстрому реагированию в случае необходимости.

"Я продолжу оценку потребностей в силах в регионе и рассмотрю возможность развертывания дополнительных сил и средств в случае необходимости", – резюмировал он.

США заверили Израиль в помощи