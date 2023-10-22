Глава Пентагона Ллойд Остин после обсуждения с президентом Джо Байденом эскалации со стороны Ирана распорядился о ряде дополнительных шагов, направленных на дальнейшее укрепление позиций Минобороны США на Ближнем Востоке.
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США развернут дополнительные батареи Patriot и THAAD
"Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль", – сказал Остин.
США перенаправили движение авианосной ударной группы "Дуайт Эйзенхауэр" в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа дополняет авианосную ударную группу "Джеральд Р. Форд", действующую сейчас в восточной части Средиземного моря.
Она еще больше усилит наши силы и укрепит наши возможности и способность реагировать на различные непредсказуемые обстоятельства.
– отметил глава Пентагона.
США активизировали развертывание батареи ЗРК (THAAD) и дополнительных батальонов Patriot в местах дислокации по всему региону с целью усиления защиты американских войск.
Остин на случай непредвиденных обстоятельств отдал дополнительные приказы о готовности к развертыванию дополнительного количества сил, чтобы повысить их готовность и способность к быстрому реагированию в случае необходимости.
"Я продолжу оценку потребностей в силах в регионе и рассмотрю возможность развертывания дополнительных сил и средств в случае необходимости", – резюмировал он.
США заверили Израиль в помощи
- Президент США 19 октября произнес мощную речь во время обращения к американскому народу. Он рассказал о необходимости дальнейшей поддержки Украины в борьбе против агрессии России и солидарности с Израилем в ответе на атаку группировки ХАМАС.
- Байден решил направить запрос в Конгресс о предоставлении помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и помощи Израилю в объеме 10 миллиардов долларов.
- Во время речи Байден сказал, что у ХАМАС и Владимира Путина есть несколько общего. В частности, они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию.
- Ранее Байден заверил, что США имеют возможность оказывать поддержку Израилю и Украине. Он отметил, что США обязаны оказывать помощь Украине и Израилю.