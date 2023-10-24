Внаслідок ракетного обстрілу у Секторі Гази 24 жовтня загинуло двоє дітей, які були громадянами України. Про це сказав керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокін.

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Мати дітей вижила

У Секторі Гази загинуло двоє дітей – брат і сестра 9 та 6 років. Їхня мати – українка. Вона родом із Харкова. Їй вдалося вижити.

За інформацією підконтрольного ХАМАС місцевого міністерства охорони здоров'я, протягом доби 23 жовтня в Секторі Гази загинули понад 700 людей.

У МЗС підтвердили

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу підтвердив загибель в Секторі Гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження.

Їхні особи встановлені. Співчуваємо батькам. Представництво України в місті Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами,

– сказав він.

Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази — 3 загиблих.

Є декілька варіантів майбутнього Сектора Гази