В результате ракетных обстрелов в Секторе Газа 24 октября погибли двое детей, которые были гражданами Украины. Об этом сказал руководитель отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Текин.
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Мать детей выжила
В Секторе Газа погибли двое детей – брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать – украинка. Она родом из Харькова. Ей удалось выжить.
По информации подконтрольного ХАМАС местного министерства здравоохранения, в течение суток 23 октября в Секторе Газа погибли более 700 человек.
В МИД подтвердили
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу подтвердил гибель в Секторе Газа двух украинских детей 2014 и 2017 годов рождения.
Их личности установлены. Сочувствуем родителям. Представительство Украины в городе Рамалла выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками,
– сказал он.
Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа – 3 погибших.
Есть несколько вариантов будущего Сектора Газа
- По состоянию на 24 октября Армия обороны Израиля 16 суток противостоит палестинским боевикам из ХАМАС. В настоящее время ЦАХАЛ уничтожает военную инфраструктуру врага, а дальше будет проводить зачистки. Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал, существует ли видение будущего Сектора Газа после уничтожения ХАМАС.
- После того как ЦАХАЛ уничтожит военную инфраструктуру ХАМАС, армия Израиля будет проводить зачистки, а затем последует политическое урегулирование конфликта.
- К примеру, территория Сектора Газа может перейти во временное управление международных сил. Безусловно, потребуется международный военный контингент, включающий и США, и Лигу арабских стран, с которыми у Израиля мирные соглашения и которые заинтересованы в снятии напряжения на Ближнем Востоке.
- Легитимный представитель палестинцев в Секторе Газа – это Палестинская автономия. Она должна взять на себя власть в Секторе Газа. У нее власть была там до 2006 года, пока ХАМАС не пришел к власти.