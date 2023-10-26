Спутниковые фото обнародовала американская компания Maxar Technologies, информирует 24 Канал. Напомним, что армия Израиля совершила рейд в северную часть Сектора Газа, привлекая к этому танки, пехоту и другую технику.

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Как выглядят разрушения в Секторе Газа

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядели города на севере Газы спустя три дня после вторжения террористов в Израиль, то есть 10 октября.

Также можно увидеть масштабные разрушения 21 октября.

Что происходит в Секторе Газа / фото Maxar Technologies

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