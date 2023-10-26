Супутникові фото оприлюднила американська компанія Maxar Technologies, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що армія Ізраїлю здійснила рейд у північну частину Сектора Гази, залучивши до цього танки, піхоту та іншу техніку.

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Як виглядають руйнування у Секторі Гази

На опублікованих знімках можна побачити, як виглядали міста на півночі Гази через три дні після вторгнення терористів в Ізраїль, тобто 10 жовтня.

Також можна побачити масштабні руйнування 21 жовтня.

Що відбувається у Секторі Гази / фото Maxar Technologies

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини

  • Стало відомо, що палестинські бойовики перед початком війни проти Ізраїлю пройшли підготовку в Ірані. Мовиться про навчання бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду".
  • Армія Ізраїлю здійснила рейд у північну частину Сектора Гази. Вона залучила до цього танки, піхоту та іншу техніку. У Тель-Авіві кажуть , що під час операції вдалось завдати терористам великих втрат.
  • Нагадаємо, що Антоніу Гутерреш оскандалився своєю заявою про ХАМАС. Він заявив, що їхні напади відбувалися "не у вакуумі", бо начебто "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації".
  • Напередодні у МЗС повідомили про кількість загиблих українців в Ізраїлі та Секторі Гази. Загалом на Близькому Сході загинули щонайменше 22 громадяни України, серед них є діти. У МЗС України заявили, що наразі відомо про смерть 19 українських громадян в Ізраїлі. Ще 3 – загинули у Секторі Гази.