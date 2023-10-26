Супутникові фото оприлюднила американська компанія Maxar Technologies, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що армія Ізраїлю здійснила рейд у північну частину Сектора Гази, залучивши до цього танки, піхоту та іншу техніку.

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Як виглядають руйнування у Секторі Гази

На опублікованих знімках можна побачити, як виглядали міста на півночі Гази через три дні після вторгнення терористів в Ізраїль, тобто 10 жовтня.

Також можна побачити масштабні руйнування 21 жовтня.

Що відбувається у Секторі Гази / фото Maxar Technologies

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