Ґілад Ердан – постійний представник Ізраїлю в ООН – заявив, що він – шокований заявою Гутерреша. Він зауважив, що людина з такою позицією не може обіймати посаду генерального секретаря організації.

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Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться, щоб керувати ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку,

– написав Ердан.

Він наголосив, що просто немає слів й не бачить жодного сенсу, аби розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до звірств, які коять бойовики ХАМАС проти Ізраїлю та єврейського народу.

Зауважте! Згодом стало відомо, що Ізраїль відмовлятиме у видачі віз представникам ООН. У країні наголосили, що організації саме час надати урок.

Як виправдовується Гутерреш

Згодом Гуттереш спробував виправдатися. Він назвав напади ХАМАС жахливими і наголосив, що скарги палестинського народу не можуть виправдати його дій.

Згодом Гуттереш наголосив, що його заяви начебто спотворили.

"Я шокований спотвореннями деяких моїх заяв... нібито я виправдовував терористичні акти ХАМАС. Це неправда. Це було навпаки", – наголосив Гуттереш.

Варто зауважити, що ООН не вперше за останній час опиняється в епіцентрі скандалу. Довіра до організації падає.