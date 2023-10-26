Учения они проходили, по данным издания, в сентябре 2023 года. В Иране подготовили ориентировочно 500 боевиков.

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Что известно об обучении боевиков в Иране

Источники журналистов, знакомых с данными разведки, заявили, что ориентировочно 500 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" в сентябре 2023 года принимали участие в военных учениях в Иране.

Эти учения проводили офицеры подразделения иностранных операций Корпуса стражей Исламской революции. Там был даже глава сил Кудаса генерал Исмаил Каани.

Следует заметить, что после нападения боевиков на Израиль издание Bloomberg отмечало, что нападение ХАМАС может стать наибольшим провалом разведки Израиля через 50 лет.

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