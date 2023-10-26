Автором резолюции есть Соединенные Штаты Америки. В документе говорилось о разрешении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.
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Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН
Журналисты отметили, что проект резолюции призвал остановить насилие, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи жителям Газы. К тому же в документе говорилось, что стороны конфликта должны соблюдать международное право при реагировании на "террористические атаки".
Во время голосования за резолюцию подавляющее число 10 из 15 стран-членов Совбеза ООН высказались в поддержку предложения США. Однако коллективному решению помешала противоположная позиция трех стран, а именно России, Китая и ОАЭ, проголосовавших против резолюции.
Кроме того, две страны, Мозамбик и Бразилия решили воздержаться от голосования. В конце концов, несмотря на значительную поддержку, резолюцию не удалось принять, поскольку и Россия, и Китай воспользовались своим правом вето.
Ранее США накладывали вето на решение Совбеза ООН
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш после обстрела больницы в Секторе Газа инициировал голосование за резолюцию по гуманитарному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Однако это решение ветировали США.
- Свое решение постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила тем, что в резолюции содержатся некоторые недостатки. По ее словам, в документе нет ни слова о праве Израиля на самооборону.
- За резолюцию проголосовали 12 из 15 членов Совбеза ООН. Воздержались от голосования Россия и Великобритания.