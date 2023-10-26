Автором резолюции есть Соединенные Штаты Америки. В документе говорилось о разрешении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

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Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН

Журналисты отметили, что проект резолюции призвал остановить насилие, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи жителям Газы. К тому же в документе говорилось, что стороны конфликта должны соблюдать международное право при реагировании на "террористические атаки".

Во время голосования за резолюцию подавляющее число 10 из 15 стран-членов Совбеза ООН высказались в поддержку предложения США. Однако коллективному решению помешала противоположная позиция трех стран, а именно России, Китая и ОАЭ, проголосовавших против резолюции.

Кроме того, две страны, Мозамбик и Бразилия решили воздержаться от голосования. В конце концов, несмотря на значительную поддержку, резолюцию не удалось принять, поскольку и Россия, и Китай воспользовались своим правом вето.

Обратите внимание! Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран-членов. Пять из этих членов, включая США и Россию, имеют постоянный статус и имеют право накладывать вето на резолюции. Чтобы получить поддержку и обеспечить резолюцию, за нее должны проголосовать по меньшей мере девять государств-членов и ни один из постоянных членов не должен применить свое право вето.

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