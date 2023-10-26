Автором резолюції є Сполучені Штати Америки. У документі мовилося про розв’язання гуманітарної кризи у Секторі Гази.

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Росія і Китай заблокували резолюцію ООН

Журналісти зазначили, що проєкт резолюції закликав зупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги жителям Гази. До того ж у документі мовилося, що сторони конфлікту повинні дотримуватися міжнародного права під час реагування на "терористичні атаки".

Під час голосування за резолюцію переважна 10 з 15 країн-членів Радбезу ООН висловилися на підтримку пропозиції США. Однак колективному рішенню завадила протилежна позиція трьох країн, а саме Росії, Китаю та ОАЕ, які проголосували проти резолюції.

Крім того, дві країни, Мозамбік і Бразилія, вирішили утриматися від голосування. Зрештою попри значну підтримку, резолюцію не вдалося ухвалити, оскільки і Росія, і Китай скористалися своїм правом вето.

Зверніть увагу! Рада Безпеки ООН складається з 15 країн-членів. П’ять із цих членів, включно з США і Росією, мають постійний статус і мають право накладати вето на резолюції. Щоб отримати підтримку та забезпечити ухвалення резолюції, за неї повинні проголосувати щонайменше дев’ять держав-членів і жоден із постійних членів не повинен застосувати своє право вето.

Раніше США накладали вето на рішення Радбезу ООН