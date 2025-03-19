В Кремле рассказали детали телефонных переговоров Трампа и Путина. Там говорят, что вопрос военной помощи Украине был затронут, передает 24 Канал.

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В Москве опровергли заявление Трампа

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор президентов касался и продолжения военных поставок Киеву. Чиновник отметил, что эта тема "будет стоять высоко на повестке дня любых контактов между Москвой и Вашингтоном".

Напомним, что ранее, комментируя возможность полного прекращения огня в течение 30 дней, Путин выдвинул свои требования. Глава Кремля требовал, чтобы в этот период США прекратили поставки военной помощи в Украину. Также он хотел, чтобы остановилась мобилизация.

К слову, в Москве заявили, что требуют для себя "железобетонных гарантий безопасности". Речь идет об отказе стран НАТО брать Украину в Альянс и сохранение за ней нейтрального статуса.