В комментарии российским пропагандистам заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил, что Москва на переговорах потребует для себя "железобетонные гарантии безопасности". Прежде всего, речь идет о нейтральном статусе Украины, передает 24 Канал.

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Россия против гарантий безопасности для Украины

Грушко назвал разговоры о "миротворцах" НАТО или Евросоюза в Украине "абсурдными". Он пригрозил, что в этом случае страны Альянса "станут стороной конфликта со всеми последствиями".

По словам российского чиновника, от агрессивных посягательств соседа Украину должны защищать "невооруженные наблюдатели гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов соглашения или гарантийных механизмов".

Напомним, что ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев яростно отреагировал на планы Британии и Франции разместить в Украине 10-тысячное миротворческое войско. Приспешник Путина пригрозил Стармеру и Макрону войной России с НАТО.