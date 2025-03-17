У коментарі російським пропагандистам заступник голови МЗС Росії Александр Грушко наголосив, що Москва на переговорах вимагатиме для себе "залізобетонні гарантії безпеки". Передусім, йдеться про нейтральний статус України, передає 24 Канал.

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Росія проти гарантій безпеки для України

Грушко назвав розмови про "миротворців" НАТО чи Євросоюзу в Україні "абсурдними". Він пригрозив, що у цьому випадку країни Альянсу "стануть стороною конфлікту з усіма наслідками".

За словами російського чиновника, від агресивних зазіхань сусіда Україну мають захищати "неозброєні спостерігачі громадянської місії, яка стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди чи гарантійних механізмів".

Нагадаємо, що раніше заступник глави Радбезу Росії Дмітрій Медведєв люто відреагував на плани Британії та Франції розмістити в України 10-тисячне миротворче військо. Посіпака Путіна пригрозив Стармеру і Макрону війною Росії з НАТО.