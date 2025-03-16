Кроме этого, Волц заверил, что в рамках мирного соглашения Соединенные Штаты будут разговаривать как с Украиной, так и с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью ABC News.

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Что заявил Волц о войне в Украине

Отвечая на вопрос, согласен ли он, что России нужно отдать часть Донбасса, Волц сказал, что это является одним из компонентов переговоров. А также добавил, что Украине придется отдать определенные территории российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на гарантии безопасности.

Ну, это компоненты переговоров, которые состоялись ранее в 2022 году. И даже раньше. Это будет какая-то территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины,

– объясняет Волц.

Он также упомянул о потенциальном членстве Украины в НАТО и заявил, что постоянный путь в Североатлантический альянс или постоянное членство в нем для государства является "маловероятным". По его словам, такого мнения придерживаются не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.