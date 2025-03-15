Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца в эфире Fox News.

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Киев и Вашингтон определяли линии разграничения на карте Украины

Один из вопросов на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии касался линий разграничения, на которых должна закончиться российско-украинская война. Уолц отметил, что разговоры по этому поводу были "очень хорошие".

Они (украинская делегация – 24 Канал) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну,

– отметил советник Трампа по нацбезопасности.

Майк Уолц также добавил, что представители Украины соглашаются, что войну нужно завершать, а огонь – как можно быстрее прекратить. К этой цели должны двигаться все стороны.

Ранее Уолц говорил, что определенные требования для завершения боевых действий будет иметь как Украина, так и Россия. Поэтому стороны должны быть готовы идти на компромиссы и, возможно, уступить территории.

Первым шагом к установлению мира станет 30-дневное временное завершение огня. Украина уже согласилась на предложение США, сейчас ожидается ответная реакция со стороны России. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву и передал предложение Владимиру Путину.