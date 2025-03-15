Про це пише 24 Канал з посиланням на слова радника Білого дому з національної безпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

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Київ та Вашингтон визначали лінії розмежування на карті України

Одне з питань на зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії стосувалося ліній розмежування, на яких має закінчитися російсько-українська війна. Волц зазначив, що розмови щодо цього були "дуже хороші".

Вони (українська делегація – 24 Канал) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. У якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну,

– зазначив радник Трампа з нацбезпеки.

Майк Волц також додав, що представники України погоджуються, що війну потрібно завершувати, а вогонь – якнайшвидше припинити. До цієї мети повинні рухатися всі сторони.

Раніше Волц говорив, що певні вимоги для завершення бойових дій матиме як Україна, так і Росія. Тому сторони мають бути готовими йти на компроміси і, можливо, поступитися територіями.

Першим кроком до встановлення миру стане 30-денне тимчасове завершення вогню. Україна вже погодилася на пропозицію США, зараз очікується відповідна реакція з боку Росії. Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву та передав пропозицію Владіміру Путіну.