У Кремлі розповіли деталі телефонних переговорів Трампа і Путіна. Там кажуть, що питання військової допомоги Україні було порушене, передає 24 Канал.

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У Москві спростували заяву Трампа

За словами прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, розмова президентів торкалася й продовження військових поставок Києву. Чиновник наголосив, що ця тема "стоятиме високо на порядку денному будь-яких контактів між Москвою та Вашингтоном".

Нагадаємо, що раніше, коментуючи можливість повного припинення вогню упродовж 30 днів, Путін висунув свої вимоги. Очільник Кремля вимагав, аби цей період США припинили постачання військової допомоги в Україні. Також він хотів, аби зупинилася мобілізація.

До слова, у Москві заявили, що вимагають для себе "залізобетонних гарантій безпеки". Йдеться про відмову країн НАТО брати Україну в Альянс і збереження за нею нейтрального статусу.