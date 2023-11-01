Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що ізраїльське суспільство вже давно не любить Росію.

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Загальна кількість ізраїльтян, які негативно ставилися до Росії, становила 73% до повномасштабного вторгнення в Україні. Після – 83%.

Ізраїльтяни ніколи не вважали Росію дружньою країною. Що з себе представляє Росія – в Ізраїлі давно вже знають. Навіть частина ізраїльського суспільства, яка була проти допомоги Україні, вже змінює думку. Зараз впливові ізраїльські журналісти все частіше кажуть, що треба переглянути цю позицію. Але це не стосується Нетаньягу та членів коаліції,

– розповів Шлеймович.

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Як Нетаньягу ставиться до Росії

Як наголосив Шлеймович, Нетаньягу ще з далеких часів сприймає Путіна як "старшого патрона". Зараз у багатьох місцевих жителів з'явилася надія, що після перемоги Ізраїлю над ХАМАС вдасться позбутися від самого Нетаньягу. Хоча він точно спробує триматися за владу.

Є надія, що після війни Нетаньягу вдасться зняти. Тоді на одного проросійського політика у світі стане менше. Це поки лише надія. На жаль, нічого не гарантовано, бо він точно буде триматися за владу,

– розповів Шлеймович.

Росія вже давно дискредитувала себе для ізраїльтян. Тому антиєврейські погроми мало кого здивували. Антисемітизм може спалахнути в будь-якому регіоні Росії, тому євреям там потрібно бути обережними.

Антиєврейські мітинги в Росії: коротко