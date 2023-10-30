Спецпосланиця США з боротьби проти антисемітизму, дослідниця Голокосту Дебора Ліпштадт відреагувала на ситуацію. Вона зазначила, що країна засудила жорстокий погром в аеропорту Махачкали.

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Закликала захистити громаду євреїв у Росії

Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку,

– наголосила вона.

Як відреагували у НАТО

Директор Центру передового досвіду у галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс зауважив, що заворушення у Махачкалі не вигідні Росії. Водночас слід розуміти, що вони стали результатом розпалювання ненависті, яким займається російська пропаганда. Він додав, що сутички – один із проявів радикалізації суспільства країни-агресорки, пише Delfi.

Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні,

– зазначив Сартс.

Водночас він додав, що події у Махачкалі не викликали особливого здивування. За словами Сартса, погроми – реакція людей на конкретну ситуацію.

Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити, – сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою,

– зазначив він.

Сартс додав, що Кремлю та центральній владі ніщо не загрожує. Водночас авторитарна система не має допускати подібних подій, адже все може зайти непередбачувано далеко.

Коротко про погроми у Махачкалі