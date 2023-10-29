Президент України Володимир Зеленський назвав жахливими відео з проявами антисемітизму у Махачкалі. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Зеленський пояснив, що саме відбувається в Росії

Український лідер наголосив, що випадок у Махачкалі є частиною поширеної в Росії культури ненависті до інших націй. Її пропагують державне телебачення, експерти та влада країни-агресорки.

Голова держави нагадав, що за останній рік голова МЗС Росії Сєргєй Лавров зробив низку антисемітських висловлювань. Президент Росії Владімір Путін теж використовував антисемітські образи.

Для російських пропагандистів, які говорять на офіційному телебаченні, риторика ненависті є звичною справою. Навіть остання близькосхідна ескалація викликала антисемітські заяви російських ідеологів,

– сказав Зеленський.

Як зауважив президент України, російський антисемітизм та ненависть до інших націй є системними та глибоко вкоріненими. За його словами, ненависть спонукає до агресії та терору. Голова держави закликав світ працювати разом, щоб протистояти цій ненависті.