Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ добивается огромных успехов в своей наземной операции в Секторе Газа. В частности, военные обнаруживают подземные тоннели террористов.

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Израиль заявил о прорыве передней линии обороны ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска прорвали передовую линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газа.

Наземная операция продвигается по плану. Благодаря заблаговременной планировке, точным разведывательным данным и общим атакам (с суши, воздуха и моря – 24 Канал) наши войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа,

– заявил Хагари.

В совместном заявлении ЦАХАЛ и Армии обороны Израиля говорится также о ликвидации Мухаммеда Асара, руководителя противотанкового ракетного подразделения ХАМАС в Секторе Газа. По данным разведки, удар нанес истребитель.

Асар отвечал за все противотанковые ракетные подразделения ХАМАС в Секторе Газа, командовал ими в повседневной деятельности и помогал им в чрезвычайных ситуациях. Под его командованием совершили многочисленные противотанковые ракетные обстрелы гражданских и солдат ЦАХАЛ.

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Армия Израиля имеет "большие успехи"

Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что ЦАХАЛ добивается огромных успехов в своей наземной операции в Секторе Газа.

Я поражен действиями наших войск. Это целенаправленные, решительные действия. Существует тесное сотрудничество сухопутных и военно-воздушных сил. Есть очень важные достижения на местах – удары по террористам всех уровней, от боевиков в поле до высокопоставленных лиц,

– заявил министр.

По его словам, деятельность ЦАХАЛ состоит в обнаружении подземных тоннелей и вытеснении террористов.

Обратите внимание! Галант отметил, что армия Израиля, конечно, имеет "жертвы, как это бывает в любом сражении". Речь идет о 15 солдатах ЦАХАЛ, погибших в ходе наземной операции.