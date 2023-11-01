Так, за даними російського аналітичної служби "Левада-Центр", 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Однак більшість з опитаних російських громадян не хоче повертати захоплені території нашій державі.

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Що відомо про підтримку росіян війни проти України

Російське дослідження показало, що на питання: Якби цього тижня президент Путін вирішив припинити воєнний конфлікт з Україною 37% росіян точно б підтримали таке рішення, а ще 33% – скоріше підтримали б.

Водночас на питання: Якби цього тижня президент Путін вирішив припинити воєнний конфлікт з Україною і повернув би приєднанні території лише 16% відповіли, що точно б підтримали рішення, а 18% – скоріше підтримали. Однак 38% росіян однозначно не підтримали такий крок.



70% росіян підтримали б Путіна у закінченні війни проти України / Скриншот 24 Каналу

Крім того, на питання: чи варто наразі продовжувати воєнні дії, чи почати перемовини 56% росіян відповіли, що варто почати переговори. Однак 37% виступають за продовження бойових дій.



56% росіян виступають за початок перемовин / Скриншот 24 Каналу

З дослідження також випливає, що найбільше виступають за мирні перемовини люди від 18 до 24 і від 25 до 39 років, тобто молоді й дорослі люди. За статевою ознакою більше за мир виступають російські жінки, аніж чоловіки (62% проти 47%).

Варто зазначити, що це опитування аналітична служба "Левада-Центр" провела з 19 по 25 жовтня 2023 року серед 1 607 росіян у 137 населених пунктах країни-агресорки. Це дослідження проводили вдома методом особистого інтерв'ю, а статистична похибка не перевищує 3,4%.