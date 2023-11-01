По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70% россиян готовы были бы поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.

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Что известно о поддержке россиян войны против Украины

Российское исследование показало, что на вопрос: Если бы на этой неделе президент Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной 37% россиян точно поддержали бы такое решение, а еще 33% - скорее бы поддержали.

В то же время, на вопрос: Если бы на этой неделе президент Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной и вернул бы присоединении территории только 16% ответили, что точно бы поддержали решение, а 18% – скорее поддержали. Однако 38% россиян однозначно не поддержали такой шаг.



70% россиян поддержали бы Путина в окончании войны против Украины / Скриншот 24 Канала

Кроме того, на вопрос: стоит ли продолжать военные действия или начать переговоры 56% россиян ответили, что следует начать переговоры. Однако 37% выступают за продолжение боевых действий.



56% россиян выступают за начало переговоров / Скриншот 24 Канала

Из исследования также следует, что больше всего выступают за мирные переговоры люди от 18 до 24 и от 25 до 39 лет, то есть молодые и взрослые люди. По половому признаку больше мира выступают русские женщины, чем мужчины (62% против 47%).

Стоит отметить, что этот опрос аналитическая служба "Левада-Центр" провела с 19 по 25 октября 2023 среди 1 607 россиян в 137 населенных пунктах страны-агрессора. Это исследование проводилось дома методом личного интервью, а статистическая погрешность не превышает 3,4%.