Путин не планирует останавливаться. В то же время перед Кремлем стоит четыре главных задачи. Об этом в своей колонке "Интерфакс-Украина" рассказал председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

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Развитие военного потенциала россиян

Задача 1 – обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, увеличить производство вооружения и военной техники,

– отмечает Александр Литвиненко.

Глава внешней разведки уверяет, что Кремль сейчас может обеспечивать стабильность экономики и управлять теми или иными процессами в государстве. В 2026 году среди главных планов России есть способность поддерживать широкомасштабные боевые действия активной интенсивности посредством объемов военного производства.

По словам Литвиненко, в 2028 году Россия должна полностью восстановить свою военную мощь с 2022 года. На такой план российский бюджет ориентируют в течение 2024 – 2026. Уже в следующем году примерно 40% бюджета будут тратить на войну. В то же время, 29,4% будут направляться на оборону, а 9,2% – на спецслужбы и правоохранителей.

Конфронтация с Западом

Среди главных задач Кремля глава внешней разведки выделяет формирование коалиции государств в противовес Западу. Такой формат "Глобального Юга+" будет продвигать альтернативные Европе взгляды. Главной целью, как отмечает Литвиненко, является "нормализация Запада", превращение его в еще один регион (Евро-Атлантика) с перспективой дальнейшего встраивания западных стран в свои регионы.

По мнению Кремля, для этого необходимо как можно больше усиливать ядерный шантаж, убедить Запад в том, что борьба с Россией будет невыгодной и даже проигрышной. Важным аспектом будет увеличение военной боеспособности России и других стран такого "союза".

В конце концов, западные элиты будут вынуждены сделать трудный выбор – превращение в изолированную территорию или же привлечение к мировому сотрудничеству. В то же время исход войны России против Украины носит определяющий характер, поскольку станет мощным фактором для изменения геополитической ситуации.

Стремясь создать международную коалицию Путин заигрывает с мусульманами внутри России. Несмотря на недовольство многих россиян, Кремль разрешает главе Чечни Кадырову публичную внесудебную расправу над подозреваемым в надругательстве над Кораном,

– отмечает глава Службы внешней разведки Украины.

Литвиненко подчеркнул, что сталинские традиции антисемитизма являются важным инструментом в улучшении международных отношений с пропалестинским лагерем.

Какие у Кремля планы по другим странам

Сейчас приоритет – Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония, вся западная часть бывшего СССР. Кремль уже приступил к такой работе. Повод – нарушение прав русскоязычных (прежде всего Латвия, Эстония),

– отмечает Литвиненко.

Глава внешней разведки подчеркивает, что в Москве уже рассказывают о многочисленных притеснениях русскоязычных в странах Балтии и нарушении права на самоидентичность. По его словам, российские дипломаты-шпионы активно создают бизнесы в странах Европы для максимального проникновения во все сферы общественно-политической жизни.

Провокация новых конфликтов

Как прогнозирует Александр Литвиненко, в Кремле планируют создать "экспедиционный корпус", к которому привлекут как и некоторых членов Вагнера, так и работников российских спецслужб.

Москвой уже апробирован подход, когда действия псевдонаемников тесно скоординированы с активностью агентуры влияния в местном истеблишменте, а также пулом политтехнологов и spin-doctors (политический бэк-офис),

– сообщает глава внешней разведки.

Он также уверяет, что такая деятельность должна обеспечить необходимую для Кремля политическую ситуацию в других странах. Россияне хотят использовать ослабление позиций западных стран в Африке, в частности, в Сахеле.

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