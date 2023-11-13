В інтерв'ю німецький канцлер Олаф Шольц назвав єдину умову, за якої ці переговори важливі. Він також підкреслив, що Україна продовжить отримувати підтримку від Німеччини.

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Коли можливі переговори

Олафа Шольца спитали, наскільки довго Німеччина зможе підтримувати Україну у війні, розв'язаній Росією.

Напад Росії на Україну – це повернення імперіалізму в Європу. Саме тому зараз настав переломний момент, і поставки зброї будуть здійснюватися стільки, скільки буде потрібно,

– наголосив він.

Водночас Олаф Шольц зазначив, що спілкувався з Путіним у минулому. Ба більше, він планує вести діалог з президентом Росії у майбутньому. Водночас він назвав чітку умову переговорів між Москвою та Києвом.

Проте, переговори вимагають від Росії рішучого кроку. Таким кроком має стати виведення військ,

– підкреслив Шольц.

А поки Путін не ухвалює рішення вивести свої війська, йому у цьому допомагають наші захисники. Вони щоденно знищують сотні окупантів, відправляючи їх на "концерт Кобзона".

Втрати ворога ростуть

За добу 11 листопада наші військові відправили на той світ 1100 бійців так званої "другої армії світу". А від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – до пекла відправили 311 750 окупантів.

Крім того, на брухт перетворили за понад півтора року великої війни 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин, 7559 артилерійських систем, 881 РСЗВ та 580 засобів ППО.

Але це не все. Також окупанти не дорахуються 322 літаків, 324 гелікоптерів, 5632 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1560 крилатих ракет, 22 кораблів, 1 підводного човна, 9944 автомобілів і автоцистерн, а також 1078 одиниць спеціальної техніки.

Повернімося до німців. 12 листопада міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що у 2024 році на військову допомогу для України Берлін виділить 8 мільярдів євро. Це також дозволить пришвидшити нашу перемогу та знищення ворога.