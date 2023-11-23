За словами голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Росія вже розпочала готуватися до майбутнього нападу на країни ЄС. Про це він повідомив у колонці для видання "Інтерфакс-Україна".

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Хто наступний після України

Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР. Кремль уже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія). Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення,

– ідеться у матеріалі.

Литвиненко трохи пролив світло на те, як саме росіяни збраються це робити. Хоча російських "дипломатів" (які насправді були шпигунами) вже вислали з низки країн, окупанти не втрачають надії проникнути до ЄС і закріпитися там.

"Росіяни активно інфільтрують країни Європи, насамперед Південної, своєю агентурою, створюючи бізнеси, НГО тощо. Є ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну (підхід, апробований за часів СРСР)", – зазначає Литвиненко.

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Які плани виношує Путін

Водночас Литвиненко називає підготовку до майбутньої агресії Росії проти інших країн одним із завдань окупантів, не головним. Пріоритетом для них зараз є забезпечити внутрішню стабільність і мобілізувати населення і економіку, а також виробляти більше зброї. Чого ще прагне Путін, яка його мета на Близькому Сході та чому голова СЗР уважає, що війна ввійшла у критичний період – читайте тут.