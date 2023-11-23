Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Він також підкреслив, що Росія вже пройшла точку неповернення у відносинах з країнами Заходу.

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Путін прагне повернути "історичні російські землі"

Литвиненко припускає, що Путін вважає, що Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із західними країнами. Як пояснив голова Служби зовнішньої розвідки, до такого висновку російський президент прийшов після того, як його плани "захопити Україну за три дні" розбилися об супротив населення й потужну відсіч українських захисників.

"Вороття немає, Путін може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти", – заявив Литвиненко.

Разом з тим, у Службі зовнішньої розвідки заявляють, що Путін не відмовився від планів захопити Україну й повернути "історичні російські землі". Ба більше, Литвиненко припускає, що Росія мріє відновити власну імперію й для цього Кремлю потрібен "глобальний перерозподіл світу".

Такий перерозподіл може тривати 10 – 15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу й інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї. Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для Росії, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому,

– заявив Литвиненко.

Риторика Кремля залишається незмінною

В Інституті вивчення війни проаналізували промову російського президента на саміті G20. Путін вкотре почав звинувачувати Україну й виправдовувати повномасштабне вторгнення.

Особливо цинічно прозвучала заява про те, що буцімто це "Україна відмовилася вести переговори", а "Росія ніколи не була проти мирних переговорів". Крім того, Путін назвав війну в Україні "трагедією, яку варто припинити". Аналітики ISW наголосили, що за час повномасштабної війни риторика Кремля не змінилася й російський президент не відмовився від своїх планів.

"ISW не помітив жодних ознак того, що Путін змінився. Передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому", – заявили аналітики.