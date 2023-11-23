В Інституті вивчення війни навели докази стурбованості Кремля через результати майбутніх виборів.

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Хочуть посилити цензуру

У Росії вже заздалегідь почали готувати "план Б" на випадок, якщо щось піде не так – і кількість невдоволених політикою нинішнього очільника країни зросте. Там готують грунт, аби згодувати своїм людям "байку" про втручання у вибори "іноагентів" чи зовнішніх спецслужб.

Так, голова центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що окремі російські громадяни, які виїхали з країни, а також ті, що ще залишаються тут, розпочали спроби дискредитувати майбутні вибори.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ця заява говорить про те, що уряд планує посилити цензуру під виглядом боротьби із "внутрішніми шкідниками".

15 листопада Путін також наголосив, що, мовляв, керівництво країни робитиме усе, аби придушити втручання у вибори зсередини і ззовні.

Яку соцгрупу Путін боїться найбільше

Щоб заглушити голоси невдоволених влада намагається їх підкупити. Так, Кремль доручив російським регіональним органам влади припинити протести родичів мобілізованих, заплативши їм. Зокрема, "докласти всіх зусиль", аби забезпечити виплати родичам мобілізованих і розглянути скарги призовників щодо поганого ставлення до них.

У Кремлі вважають родичів мобілізованих соціальною групою, яка може становити одну з найбільших загроз для початку ще не анонсованої президентської кампанії Путіна.

Ще одна причини стурбованості Кремля полягає у браку підтримки Путіна з боку російських ветеранів, які мають ультранаціоналістичні погляди і виступають за активізацію бойових дій в Україні. Вони наполягають на повній мобілізації і посиленні наступальних операцій напротивагу заморожуванню фронту.

Аналітики Інституту вивчення війни називають занепокоєність Кремля через підтримку Путіна дивною. Адже Левада-Центр, незалежна російська організація опитування, з'ясувала, що станом на жовтень 2023 року 82 відсотки росіян схвалюють роботу Путіна.

Експерти припускають, що, можливо, Кремль хоче, аби Путін отримав ще більше голосів і прагне заспокоїти окремі групи суспільства, які голосно висловлюють невдоволення діями нинішнього президента.

У Росії впав рівень довіри до військових

У 2023 році кількість росіян, які довіряють своїй армії, зменшилася. Хоча не набагато. У лютому 2022 року 80 відсотків населення країни-агресорки висловило довіру збройним силам. Влітку 2023 року це зробило лише 75.

Незначне зниження довіри до війська в ISW пояснюють впливом російських військових блогерів, які часто критикують військове керівництво країни.