В Институте изучения войны привели доказательства обеспокоенности Кремля из-за результатов предстоящих выборов.
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Хотят усилить цензуру
В России уже заранее начали готовить "план Б" на случай, если что-то пойдет не так – и количество недовольных политикой нынешнего главы страны вырастет. Там готовят почву, чтобы скормить своим людям "басню" о вмешательстве в выборы "иноагентов" или внешних спецслужб.
Так, глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что отдельные российские граждане, выехавшие из страны, а также остающиеся здесь, предприняли попытки дискредитировать предстоящие выборы.
По мнению аналитиков Института изучения войны, это заявление говорит о том, что правительство планирует усилить цензуру под предлогом борьбы с "внутренними вредителями".
15 ноября Путин также подчеркнул, что, мол, руководство страны будет делать все, чтобы подавить вмешательство в выборы изнутри и извне.
Какой соцгруппы Путин опасается больше всего
Чтобы заглушить голоса недовольных, власти пытаются их подкупить. Так, Кремль поручил российским региональным органам власти прекратить протесты родственников мобилизованных, заплатив им. В частности, "приложить все усилия", чтобы обеспечить выплаты родственникам мобилизованных и рассмотреть жалобы призывников относительно плохого отношения к ним.
В Кремле считают родственников мобилизованных социальной группой, которая может составлять одну из самых больших угроз для начала еще не анонсированной президентской кампании Путина.
Еще одна причина обеспокоенности Кремля заключается в нехватке поддержки Путина со стороны российских ветеранов, которые имеют ультранационалистические взгляды и выступают за активизацию военных действий в Украине. Они настаивают на полной мобилизации и усилении наступательных операций в противовес замораживанию фронта.
Аналитики Института изучения войны называют обеспокоенность Кремля из-за поддержки Путина странной. Ведь Левада-Центр, независимая российская организация опроса, выяснила, что по состоянию на октябрь 2023 года 82 процента россиян одобряют работу Путина.
Эксперты предполагают, что возможно Кремль хочет, чтобы Путин получил еще больше голосов и стремится успокоить отдельные группы общества, которые громко выражают недовольство действиями нынешнего президента.
В России упал уровень доверия к военным
В 2023 году количество доверяющих своей армии россиян уменьшилось. Хотя не на много. В феврале 2022 года 80 процентов населения страны-агрессорки выразило доверие вооруженным силам. Летом 2023 года это сделало всего 75.
Незначительное снижение доверия к войску в ISW объясняют влиянием российских военных блоггеров, часто критикующих военное руководство страны.